​"Akademik Fiodorow" i rosyjscy naukowcy płyną na podbój Antarktydy. Flagowy statek rosyjskiej floty polarnej z badaczami na pokładzie wpłynął we wtorek do Kapsztadu, skąd po uzupełnieniu zapasów ruszy do brzegów Antarktydy, gdzie Kreml poszukuje gazu i ropy i dokąd już zmierzają inni naukowcy z grupy BRICS.

​"Akademik Fiodorow", flagowy statek rosyjskiej floty polarnej / Shutterstock Kapsztad, stolica Republiki Południowej Afryki, ma być w najbliższym czasie portem, z którego wypływać i wylatywać będą statki i samoloty biorące udział w 70. już rosyjskiej wyprawie na Antarktydę, gdzie Rosja utrzymuje pięć całorocznych stacji badawczych. W tym samym czasie, gdy "Akademik Fiodorow" uzupełnia zapasy na południowych krańcach RPA, z brazylijskiego portu Rio Grande wyruszył inny rosyjski lodołamacz "Akademik Triosznikow", na pokładzie którego znajduje się 61 naukowców z siedmiu krajów - Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Indii, Peru i Rosji. Według południowoafrykańskich mediów dołączą też do nich badacze z RPA. Oficjalnie wyprawa ma znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości środowiska planety i jaki wpływ na nią mają zachodzące na naszych oczach zmiany klimatu. Jednak południowoafrykański magazyn "Daily Maverick" informował wielokrotnie, że wschodnia Antarktyda, dokąd zmierza wyprawa, potencjalnie zawiera około 70 mld ton ropy naftowej i gazu, sugerując, że to przede wszystkim te surowce interesują rosyjskich polarników. Wyprawa ma trwać 60 dni, w czasie których ponad 500-osobowa międzynarodowa ekipa naukowców pokona dystans 20 tys. km i odwiedzi przybrzeżne stacje badawcze należące do Chin, Indii i Rosji. Wykluczona Rosja szuka nowych partnerów Od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Rosja została wykluczona z wielu międzynarodowych projektów badawczych, a rosyjskie instytucje naukowe zostały odcięte od swoich zachodnich odpowiedników. W sposób bezprecedensowy, jak na naukowców, zareagowała międzynarodowa społeczność polarników, która podczas dorocznego forum zarządzania Antarktydą w czerwcu 2022 r. bardzo ostro potępiła rosyjską napaść na sąsiedni kraj. Izolowana Rosja szuka nowych partnerów w szybko rozszerzającej się grupie państw BRICS, którzy, zapewniając o swej neutralnej postawie wobec prowadzonej przez Moskwę wojny, chętnie korzystają z oferowanych misji badawczych. W obecnej polarnej wyprawie uczestniczą wszyscy założyciele grupy - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Zobacz również: Pora, by Rosja zaczęła się bać wojny hybrydowej