Rosja uderzyła rakietami i setkami dronów. Osiem osób nie żyje

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Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak na Ukrainę. Według władz lokalnych i regionalnych w Kijowie oraz obwodach zaporoskim, charkowskim, chersońskim i donieckim zginęło osiem osób, a 55 zostało rannych.

Nocny ostrzał dotknął sześć dzielnic ukraińskiej stolicy – przekazała kijowska administracja wojskowa. Jedna osoba nie żyje, a 24 zostały poszkodowane. Do szpitali trafiło 16 rannych.

„Niestety, zginęła jedna osoba. Składamy szczere kondolencje rodzinom i bliskim” – podały władze w komunikatorze Telegram.

W Zaporożu i rejonie zaporoskim rosyjskie uderzenia pochłonęły życie trzech osób. Trzy kolejne zostały ranne – poinformował współprzewodniczący rady obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Według jego danych w ciągu ostatniej doby rosyjska armia przeprowadziła 862 ataki na 48 miejscowości regionu. Władze otrzymały 90 zgłoszeń o zniszczeniach domów, samochodów oraz infrastruktury.

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow przekazał, że w ciągu minionych 24 godzin rosyjskie siły ostrzeliwały Charków i 11 innych miejscowości w regionie.

W atakach zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci.

Rosyjskie wojska ostrzeliwały infrastrukturę krytyczną i społeczną, a także dzielnice mieszkalne w obwodzie chersońskim – podał szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne.

– podał szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne. W obwodzie donieckim zginęło dwóch mieszkańców Drużkiwki i Kramatorska. Dziewięć osób odniosło obrażenia – poinformował szef władz regionu Wadym Fiłaszkin.

Rakiety i ponad 200 dronów

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że Rosja zastosowała w nocnym ataku rakiety Iskander-M, S-400, Cyrkon i Onyx, a także 210 dronów uderzeniowych różnych typów.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 181 bezzałogowców, w tym 87 dronów odrzutowych. Trafienia środków ataku powietrznego odnotowano w 32 miejscach. W ośmiu lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych dronów.

Rosyjskie drony (Ilustracja: Mateusz Krymski, Adam Ziemienowicz) / PAP

Rozmowy o wznowieniu negocjacji

W środę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff określił rozmowy z przywódcami Rosji i Ukrainy jako konstruktywne. Zapowiedział kontynuację negocjacji na niższym szczeblu, zaznaczając jednocześnie, że do wykonania pozostaje jeszcze dużo pracy.

Tego samego dnia doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow przekazał, że rosyjski przywódca podczas spotkania z Witkoffem w Petersburgu miał zadeklarować gotowość Rosji do wznowienia „około 10 listopada” trójstronnych rozmów z Ukrainą i USA.