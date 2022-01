Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Zachód jednak przygotowuje prowokacje na Ukrainie - oświadczyła rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Twierdzi ona, że "Wielka Brytania już od kilku dni dostarcza na Ukrainę broń".

Maria Zacharowa / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Według Zacharowej celem "kampanii", zapowiadającej rosyjski atak na Ukrainę, jest "zasłona informacyjna dla przygotowania wielkich własnych prowokacji, w tym o charakterze wojskowym". Mogą one mieć bardzo tragiczne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego - oświadczyła przedstawicielka MSZ.

Niestety, nasze obawy potwierdzają ostatnie informacje, które pojawiają się w mediach z powołaniem na oficjalne struktury, źródła, itd. Już od kilku dni Wielka Brytania dostarcza na Ukrainę broń swoimi samolotami wojskowymi. Jest zupełnie oczywiste, że zorganizowano co najmniej sześć takich lotów - oświadczyła Zacharowa, cytowana przez agencję RIA Nowosti.

Jak twierdziła, mają być dostarczane Ukrainie mobilne systemy przeciwpancerne, które służą do walki w warunkach miejskich. Według wyliczeń Zacharowej na Ukrainę sześcioma samolotami mogło dotrzeć 460 ton uzbrojenia.

Największej pomocy, jak wskazała Zacharowa, udzielają Ukrainie USA . W ciągu ostatnich miesięcy Waszyngton dostarczył na Ukrainę 30 rakietowych zestawów Javelin i 180 rakiet - oświadczyła rzeczniczka.

Wzywamy kraje zachodnie do przerwania agresywnej antyrosyjskiej kampanii informacyjnej i wspierania militaryzacji Ukrainy, wciągania jej do NATO, a zamiast tego do skierowania wysiłków na to, by skłonić reżim w Kijowie do wypełnienia porozumień mińskich i innych zobowiązań - przytacza wypowiedź Zacharowej agencja TASS.

Rzeczniczka MSZ oceniła również, że "sytuacja na Ukrainie uległa degradacji i nie da się tego ukryć". Terytorium jest, naród jest, a instytucji rządzenia (państwem) nie ma - oświadczyła rzeczniczka.

Planowane rosyjsko-białoruskie manewry na Białorusi Zacharowa przedstawiła jako reakcję na "zwiększanie obecności wojskowej przez Polskę, Litwę i Ukrainę" u granic Państwa Związkowego.

Rozumiemy zaniepokojenie białoruskich partnerów zwiększaniem obecności NATO wzdłuż granic Białorusi. To jest granica Państwa Związkowego i ODKB - oświadczyła Zacharowa.

Amerykańscy partnerzy zdążyli już wypuścić kolejny thriller o ataku Rosji na Ukrainę z terytorium Białorusi. Nie ma wątpliwości, że zachodnia propaganda będzie w najbliższym czasie powtarzać tę instrukcję Waszyngtonu. Nie jest wykluczone, że ma to stworzyć tło informacyjne dla wielkich planów prowokacji, które mogą mieć bardzo poważne następstwa - powiedziała.

Władze wojskowe Białorusi i Rosji rozpoczęły inspekcję sił reagowania Państwa Związkowego, która ma zakończyć się wspólnymi manewrami na Białorusi u granic Ukrainy, Polski i krajów bałtyckich w dniach 10-20 lutego. Jako przyczynę w Mińsku podano "sytuację wokół granic Białorusi, wzrost napięcia w Europie i zaostrzenie się sytuacji polityczno-wojskowej na świecie". Rosyjskie wojska zaczęły już przybywać na Białoruś.