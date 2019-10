Żona Karela Gotta, Ivana, poinformowała, że pożegnanie ze zmarłym piosenkarzem odbędzie się w piątek 11 października. W sobotę w południe w katedrze św. Wita, Wojciecha i Wacława odprawiona zostanie msza żałobna.

Tysiące Czechów składają kwiaty i znicze chcąc upamiętnić Karela Gotta / Martin Divisek / PAP/EPA

Ivana Gottova poinformowała, że po refleksji zdecydowała się na państwowy pogrzeb. Podziękowała także wszystkim za nadsyłane kondolencje: "Chcę podziękować wszystkim za kondolencje po odejściu mojego męża Karela Gotta. Jednocześnie dziękuję premierowi i rządowi za inicjatywę związaną z organizacją państwowego pogrzebu".



Gabinet premiera Andreja Babisza oświadczył, że o tym, jaką formę mają mieć państwowe uroczystości, zdecyduje jego rodzina. Rząd postanowił również, że w dniu pogrzebu obowiązywać będzie żałoba narodowa, którą w Czechach symbolizują opuszczone do połowy masztu i przystrojone kirem flagi.



Przed ogłoszeniem decyzji rodziny Gotta, Babisz wyjaśnił, że oprawa uroczystości będzie skromniejsza niż pogrzeby głów państw - będzie jednak kompania straży zamkowej i zabrzmi hymn państwowy.



Taką formę państwowej pomocy władze rozważały po śmierci znanych sportowców - olimpijczyków Viery Czaslavskiej i Emila Zatopka, jednak ich rodziny nie wyraziły na to zgody. W 2010 roku pożegnano w ten sposób obrońcę w procesach politycznych, ministra i pierwszego czeskiego ombudsmana Otokara Motejla.



"Zgodnie z wolą mojego męża i w porozumieniu z arcybiskupstwem praskim, mszę żałobną odprawi kardynał Dominik Duka, arcybiskup Pragi. Msza dla zaproszonych gości odbędzie się w sobotę, 12 października, w katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha na Zamku Praskim" - napisała w sieci Ivana Gottova.



Karel Gott zmarł we wtorek krótko przed północą w otoczeniu rodziny w swym domu, w wieku 80 lat.