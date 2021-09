Szwajcarska gwardia już wkrótce zacznie rekrutować kobiety. Z myślą o paniach przygotowywane są już pomieszczenia w remontowanych koszarach w Watykanie.

Papieska Gwardia Szwajcarska / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Kandydat na gwardzistę w Watykanie musi spełniać następujące warunki: musi być praktykującym katolikiem, obywatelem Szwajcarii, stanu wolnego w wieku od 19 do 30 lat, musi mieć co najmniej 1,74 cm wzrostu, być zdrowym, posiadać minimum maturę i co najważniejsze - być mężczyzną.

Ale to ma się już wkrótce zmienić. Po 500 latach służby w Watykanie w szeregi Gwardii Szwajcarskiej mają zostać przyjęte kobiety.

W Watykanie trwa obecnie przebudowa koszarów. Powstają nowe pomieszczenia, przeznaczone dla gwardzistek.

Szwajcarska gazeta "Tagesanzeiger" zaznacza, że decyzja w tej sprawie nie należy do papieża, leży po stronie Szwajcarii. Każdego roku Gwardia powinna być zasilana przez 30-35 nowych członków. Od lat są z tym kłopoty. Wprowadzenie rekrutacji dla kobiet, ma ten problem rozwiązać. Co więcej, dziennik pisze, że od dłuższego czasu do Gwardii zgłaszają się kobiety chętne, by ochraniać papieża.

Gwardia Szwajcarska, nazywana też najmniejszą armią świata, nie jest jednostką wojskową, ale policyjną. Dlatego jej członkowie mogą stacjonować w obcym kraju, jakim jest Watykan. Szwajcarscy żołnierze nie mogą pełnić służby wojskowej dla innego kraju.

Gwardia Szwajcarska powołana została w 1506 roku przez papieża Juliusza II.