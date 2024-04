Ramzan Kadyrow jest poważnie chory - podaje "Novaya Gazeta Europa". Według publikacji, u przywódcy Czeczeni w 2019 roku zdiagnozowano martwicę trzustki. Gazeta podaje także, kto może zostać następcą Kadyrowa.

Ramzan Kadyrow / /SERGEI SAVOSTYANOV /SPUTNIK/ KREMLIN POOL / PAP/EPA

Stan zdrowia Kadyrowa od pewnego czasu budzi wiele pytań. Chociaż oficjalnie sam przywódca Czeczeni, a także jego współpracownicy zaprzeczają temu, że jest chory, to są symptomy, których nie da się ukryć. Chodzi m.in. o uderzające zmiany w wyglądzie czy zachowaniu.

Rosyjska "Novaya Gazeta Europa" podaje, że u Kadyrowa martwicę trzustki zdiagnozowano po raz pierwszy w styczniu 2019 r. Przywódca Czeczenii nie ukrywał wówczas specjalnie, że zmuszony był wyjechać na urlop z powodu "chwilowej niezdolności do pracy". Wówczas twierdził, że zmaga się z grypą, przez co "podłączono go do kroplówki na dwa dni".

W październiku 2019 r. Kadyrow zniknął z życia publicznego, a anonimowe kanały na Telegramie donosiły o złym stanie zdrowia przywódcy Czeczenii. Miało być to związane z jego otruciem. Wersję o zatruciu szybko obalił na Instagramie jego asystent - Achmed Dudajew. Napisał, że "Kadyrow to zwykły człowiek, który może zachorować, potłuc się, złapać grypę itp.".

Jednak w styczniu 2020 roku ponownie został zmuszony do wzięcia urlopu ze względu na "tymczasową niezdolność do pracy". I znowu, zgodnie z oficjalną wersją, miał "drobne problemy zdrowotne", które jednak ponownie leczono "serią kroplówek" w Moskwie.

Jak zauważono, w 2019 roku niewiele osób zwracało uwagę na to, że Kadyrow bardzo schudł. "Novaya Gazeta Europa" zauważa, że nagła utrata masy ciała jest pierwszym objawem aktywnie rozwijającej się martwicy trzustki. Choroba ta jest niezwykle poważna: jest bolesna, słabo podatna na leczenie i charakteryzuje się wysokim stopniem śmiertelności.

Jak przekazano, od 2019 r. co najmniej dwa razy w roku Kadyrow zaczął poddawać się regularnym zabiegom, w szczególności chirurgicznym, w Centrum Administracji Spraw Prezydenckich Federacji Rosyjskiej.

Gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia

Stan zdrowia Kadyrowa gwałtownie zaczął się pogarszać wiosną 2022 roku. "Nawet najbardziej nieuważny obserwator nie mógł nie zauważyć, jak w wyniku niewydolności nerek i zastoju płynu w płucach (konsekwencje martwicy trzustki) Kadyrow przytył półtorakrotnie. Kształt jego brzucha nabrał wszelkich oznak wodobrzusza trzustkowego, miał straszliwą duszność, zaczął z trudem mówić, chodzić powoli, ubierać się zbyt ciepło jak na czeczeński klimat" - czytamy w publikacji.

Od tego czasu Kadyrow zaczął znikać z przestrzeni publicznej w najbardziej nieodpowiednich momentach. Z kolei we wrześniu ubiegłego roku, jak wynika z publikacji, przywódca Czeczeni trafił do szpitala. Według źródeł publikacji, Kadyrow trafił do lecznicy z ostrą niewydolnością płuc, której nabawił się w wyniku przedawkowania środka uspokajającego Dormicum.

"Ten silny środek uspokajający jest powszechnie stosowany w celu uspokojenia pacjentów przed operacją. Podaje się, że Kadyrow wziął go z powodu silnego bólu, bezsenności i zwiększonego niepokoju" - przekazano.

Z doniesień gazety wynika, że miejsce Kadyrowa może zająć dowódca czeczeńskich sił specjalnych Apti Ałaudinow.

Kilka dni temu prezydent Rosji Władimir Putin - jak wynika z doniesień gazety - podpisał dekret, w którym powołał Ałaudinowa na stanowisko zastępcy szefa głównego zarządu ds. polityczno-wojskowych w resorcie obrony. Ma to być "trampolina do spektakularnej przyszłej kariery".

Do publikacji nie odniósł się nikt z otoczenia czeczeńskiego przywódcy. Głosu nie zabrali także przedstawiciele Kremla.