Putin w szczegółach o wojnie. „Nie ma wątpliwości, że wróg się załamie”

RMF24

Władimir Putin podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wojny w Ukrainie. Z jednej strony rosyjski przywódca wyraża gotowość do rozmów pokojowych, z drugiej natomiast zapowiada kontynuowanie ofensywy na froncie oraz przygotowania do zmasowanych uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Władimir Putin mówił o wojnie w Ukrainie podczas rozmowy z dziennikarzami na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu, Biszkeku.

Rosyjski przywódca przekonywał, że Moskwa nie chce jedynie wstrzymania walk, lecz trwałego zakończenia konfliktu. Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę - powiedział.

Reuters zwrócił uwagę, że była to najbardziej szczegółowa wypowiedź prezydenta Rosji na temat pełnoskalowej wojny w Ukrainie od kilku tygodni.

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Zapowiedź natarcia i uderzeń w sektor energetyczny

Putin przyznał, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji przyniosły „realne szkody”. Jako szczególne zagrożenie wskazał drony. Równocześnie przekonywał, że rosyjskie wojska mają posuwać się naprzód na froncie. Nie ma wątpliwości, że wróg się załamie - oświadczył.

Przywódca Rosji poinformował także o kontynuowaniu natarcia w kierunku Słowiańska i Kramatorska w obwodzie donieckim. Zapowiedział ponadto przygotowania do zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Odnosząc się natomiast do doniesień o możliwej nowej fali mobilizacji w Rosji, stwierdził, że są to „kompletne bzdury” i element „ataku informacyjnego” na jego kraj.

Czym jest Szanghajska Organizacja Współpracy?

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku. Należy do niej 10 państw: Indie, Chiny, Pakistan, Rosja, Iran, Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Białoruś i Kirgistan. Status obserwatorów mają Afganistan i Mongolia, a 14 krajów jest partnerami organizacji.