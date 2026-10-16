Dramatyczny wzrost liczby ofiar w Ukrainie. ONZ alarmuje: 85 proc. więcej zabitych i rannych niż rok tem

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Wrzesień 2026 roku okazał się jednym z najtragiczniejszych miesięcy dla ludności cywilnej w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Jak wynika z najnowszego raportu Misji Monitorującej Praw Człowieka ONZ, liczba zabitych i rannych cywilów była aż o 85 procent wyższa niż rok wcześniej. W wyniku rosyjskich ataków życie straciło co najmniej 328 osób, a 2105 zostało rannych. Dla porównania, we wrześniu 2025 roku odnotowano 249 ofiar śmiertelnych i 1068 rannych.

Najwięcej ofiar w Kijowie i dużych miastach

ONZ podkreśla, że cywile ginęli lub odnosili obrażenia aż w 22 obwodach Ukrainy oraz w samym Kijowie.

Szczególnie dramatyczna sytuacja panowała w stolicy, gdzie ofiary śmiertelne i ranni byli notowani w 22 z 30 dni września. To najwięcej w skali miesiąca od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku.

Duża liczba ofiar została także odnotowana w Chersoniu, Charkowie, Sumach i Zaporożu.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną

Eksperci ONZ zwracają uwagę, że wzrost liczby ofiar zbiegł się z nasileniem rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. 30 sierpnia rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało „zmasowane uderzenia na obiekty energetyczne Ukrainy”. Już 30 września uszkodzone zostały kluczowe instalacje w trzech obwodach oraz w Kijowie, co doprowadziło do awaryjnych wyłączeń prądu.

Ataki trwały także w październiku – w nocy z 13 na 14 października rosyjskie wojska uderzyły w trzy główne elektrownie w stolicy, pozbawiając prądu nawet 600 tysięcy mieszkańców.

ONZ: Ataki mogą naruszać prawo międzynarodowe

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w swoim raporcie dotyczącym ataków na infrastrukturę energetyczną w sezonie zimowym 2025–2026 wskazuje, że działania te mogą naruszać podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

Szefowa Misji Monitorującej Praw Człowieka ONZ w Ukrainie, Danielle Bell, podkreśla, że pierwsze dwa tygodnie października były jednymi z najbardziej śmiercionośnych dla ludności cywilnej od kilku lat. W tym czasie doszło do licznych incydentów z dużą liczbą ofiar w Charkowie, Zaporożu, Kramatorsku i Kijowie.