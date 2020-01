"Środowy atak sił irańskich na amerykańskie cele w Iraku to policzek wymierzony Stanom Zjednoczonym" - oświadczył kilka godzin po tym ataku najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Po raz kolejny nazwał USA wrogiem Iranu.

Ajatollah Ali Chamenei obejmuje syna zastrzelonego generała Sulejmaniego / IRAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT HANDOUT HANDOUT /

Chamenei, który jest pierwszą osobą w państwie, zażądał od USA, aby ich siły zbrojne wyszły z Bliskiego Wschodu. Według niego amerykańska obecność w tym regionie jest źródłem korupcji.

Do wrogów Iranu, oprócz Stanów Zjednoczonych, Chamenei zaliczył Izrael i "arogancki system" w odniesieniu - jak wskazuje agencja Reutera - do Zachodu.



Chmanei oświadczył też, że wznowienie rozmów nuklearnych z USA utoruje drogę do amerykańskiej dominacji.

