Kraj Helwetów słynie nie tylko z pięknych widoków, pysznego jedzenia i świetnie rozbudowanej infrastruktury, ale także z wysokiego standardu życia. Jeśli zamierzasz podjąć pracę w tym jednym z najmniejszych państw Europy, musisz zadbać o własne bezpieczeństwo, w tym również finansowe. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń w Szwajcarii, które ochronią Cię przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i zapewnią spokój podczas codziennego życia w tym kraju alpejskim. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć!

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku osób, które przyjeżdżają do Szwajcarii, bardzo ważne jest, aby w pierwszej kolejności zająć się wyborem kasy chorych. Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe, a za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe. Umowę o jego zawarciu należy podpisać w ciągu trzech miesięcy od momentu podjęcia pracy lub zameldowania się w szwajcarskiej gminie. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników, w tym między innymi od miejsca zamieszkania oraz daty urodzenia. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii nie obejmuje jednak wszystkich koniecznych elementów leczenia takich jak np. transport medyczny, możliwość leczenia poza kantonem zamieszkania, dostęp do większej ilości leków, dostęp do medycyny alternatywnej, refundacje sprzętu medycznego, okularów itp. Z tego względu wiele osób decyduje się na zakup dodatków ubezpieczeniowych. Wybór odpowiednich pakietów powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Z tego względu wymaga osobnych konsultacji z doradcą ubezpieczeniowym.



Ochrona prawna, czyli Rechtsschutzversicherung

Aby uniknąć kosztów wynikających z konfliktów i różnego rodzaju problemów prawnych warto zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawnika, który pomoże właściwie zinterpretować szwajcarskie przepisy. Taką możliwość daje ubezpieczenie ochrony prawnej, czyli Rechtsschutzversicherung. Jest to polisa, która gwarantuje wsparcie i pokrycie kosztów związanych z dochodzeniem swoich uprawnień na drodze negocjacji, w sądzie oraz przed innymi instytucjami. Może okazać się przydatna np. w przypadku sporów dotyczących prawa najmu, prawa własności mieszkaniowej czy prawa pracy. Ta forma ubezpieczenia nie jest obowiązkowa w Szwajcarii, ale jej posiadanie zapewnia dostęp do pomocy prawnika bez obaw o związane z tym wysokie koszty. Daje też pewność, że w przypadku sporu Twoje interesy będą reprezentowane przez odpowiednią osobę.

Prywatne ubezpieczenie OC - dlaczego warto?

Decydując się na mieszkanie i życie w kraju Helwetów, warto mieć świadomość, że koszty likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim są bardzo wysokie. Z tego względu wiele osób decyduje się na prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki jego wykupieniu można zabezpieczyć się przed szkodami wyrządzonymi na mieniu należącym do innych osób. Koszt podpisania takiego dokumentu nie jest wysoki i można opłacać go w formie comiesięcznych składek. W tym miejscu warto dodać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej bardzo często jest wymagane w ramach zabezpieczenia od właścicieli wynajmujących lokale mieszkalne.



Ubezpieczenie samochodu: poznaj możliwości

Pod względem polis ubezpieczeniowych kraj Helwetów nie różni się zbytnio od państw Unii Europejskiej. Obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), bez którego nie jest możliwe zarejestrowanie oraz użytkowanie nabytego pojazdu. Ponadto kierowcy mogą skorzystać z różnych dodatkowych wariantów ubezpieczeniowych, które pozwalają pokryć szkody w przypadku stłuczek i innych nieprzewidzianych wydarzeń drogowych. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie pojazdu w Szwajcarii, do wyboru jest między innymi Teilkasko (częściowe ubezpieczenie AC), Vollkasko (pełne ubezpieczenie AC) oraz Assistance, które daje możliwość skorzystania z pomocy technicznej, organizacyjnej i medycznej w przypadku awarii lub wypadku na drodze.



Wiesz więcej o ubezpieczeniu się w Szwajcarii

Przyjeżdżając do kraju uchodzącego za mekkę narciarzy, alpinistów i miłośników dobrej kuchni, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. System ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii jest zorganizowany nieco inaczej niż w innych krajach europejskich. W życiu prywatnym w tym państwie alpejskim koniecznością jest też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które zabezpiecza finansowo przed szkodami wyrządzonymi na mieniu należącym do osób trzecich. Jeśli proces wyboru odpowiednich polis jest dla Ciebie niejasny, w załatwieniu niezbędnych formalności pomoże Ci profesjonalny doradca ubezpieczeniowy w Szwajcarii.