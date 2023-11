Pod budynkiem odpalono świecę dymną, a grupa uczestników manifestacji, zamaskowanych palestyńskimi chustami, wdarła się do gmachu. Zniszczony został parkujący przed budynkiem samochód policyjny, ściany lobby pokryto hasłami.

Manifestanci wytykali dziennikarzom "antypalestyński" wydźwięk ich tekstów.

"'The New York Times' relacjonuje konflikt uczciwie, bezstronnie i dogłębnie" - oświadczyła redakcja "NYT" w odpowiedzi, dodając, że "wspiera prawa tej grupy do wyrażania jej poglądów, mimo iż nie zgadza się z oceną pracy redakcji".