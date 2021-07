Prezydent Haiti Jovenel Moise został zamordowany w nocy z wtorku na środę w swej prywatnej rezydencji - poinformował w oświadczeniu pełniący obowiązki premiera Claude Joseph. Grupa niezidentyfikowanych napastników wtargnęła do rezydencji i zastrzeliła przywódcę. W ataku ranna została również jego żona. Na te tragiczne wydarzenia zareagowali światowi przywódcy. ONZ, USA i UE wezwały do przeprowadzenia wolnych i przejrzystych wyborów parlamentarnych i prezydenckich na Haiti do końca 2021 r. Dominikana z kolei zamknęła granicę lądową z tym państwem.

