"Informacje służb wywiadowczych Kosowa wskazują na próby przeprowadzenia w kraju przez Serbię kolejnych inscenizowanych ataków" - przekazał kosowski premier Albin Kurti. Odpowiadający w rządzie Serbii za sprawy związane z Kosowem Petar Petković ostrzegł, że Prisztina przygotowuje „pogromy ludności serbskiej na północy Kosowa”.

Premier Kosowa Albin Kurti / ARBEN LLAPASHTICA / PAP/EPA

Na posiedzeniu rządu Kurti zwrócił uwagę, że głównym celem Belgradu może być zrzucenie winy za atak na kosowską policję i przedstawienie jej jako siły prześladującej kosowskich Serbów.

Premier ostrzegł, że na północy kraju, zamieszkiwanej w większości przez Serbów, istnieje ryzyko eskalacji w nadchodzących tygodniach. Ocenił, że ostatnie starcie serbskich uzbrojonych napastników z kosowską policją - z perspektywy planów Belgradu - "nie powiodło się".



Kurti oświadczył, że uwolnienie przez instytucje serbskie odpowiedzialnego za atak Milana Radoiczicia, który sam przyznał się do jego organizacji, jest sygnałem do przegrupowania się serbskich napastników i odwetu.

Petković: Prisztina przygotowuje grunt pod pogrom

Petar Petković ostrzegł z kolei przed "przygotowywaniem przez Prisztinę gruntu pod pogrom i prześladowania narodu serbskiego na północy Kosowa".

Kurti będzie nadal posługiwać się teoriami spiskowymi i sfabrykowanymi groźbami, aby w najbliższym czasie jeszcze bardziej zaostrzyć represje wobec Serbów - zaznaczył polityk odpowiedzialny w rządzie Serbii za sprawy Kosowa.

NATO kieruje do Kosowa więcej żołnierzy

24 września we wsi Banjska na zamieszkanej w większości przez Serbów północy Kosowa doszło do strzelaniny pomiędzy siłami Kosowa a Serbami, którzy zabarykadowali się w miejscowym klasztorze. Późno w nocy kosowskiej policji udało się opanować sytuację po wymianie ognia, w której zginęło troje Serbów i jeden policjant.



Dwa dni po wydarzeniu w Serbii ogłoszono dzień żałoby po napastnikach. Władze Kosowa oskarżyły Serbię o przygotowywanie aneksji północnej części kraju. Strona serbska zarzutom zaprzeczyła. W odpowiedzi na nasilenie konfliktu NATO skierowało do Kosowa więcej swoich żołnierzy.