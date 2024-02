Niemal 15 proc. wyborców nie wskazało jednak na żadnego kandydata. To wynik kampanii działaczy społeczności muzułmańskiej i arabskiej - Michigan to największe w USA skupisko tych diaspor - które zachęcały do niegłosowania na Bidena w związku z jego podejściem do wojny w Strefie Gazy.

"Nasz ruch wyszedł okazał się dziś zwycięzcą i potężnie przekroczył nasze oczekiwania. Dziesiątki tysięcy Demokratów z Michigan (...) są niezaangażowani w reelekcję w związku z wojną w Gazie" - napisała w oświadczeniu liderka kampanii Listen to Michigan Layla Elabed.