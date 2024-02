Wojska pancerne z tzw. szpicy NATO ćwiczą na poligonie w Drawsku Pomorskim. Stamtąd ruszą na wschód i przeprawią się przez Wisłę, by dotrzeć do Bemowa Piskiego. Dowództwo Generalne rodzajów Sił Zbrojnych apeluje, by zachować spokój i nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk oraz ich lokalizację.

Ćwiczenia BRILLIANT JUMP 2024 na poligonie w Drawsku Pomorskim / Marcin Bielecki / PAP Na poligonie w Drawsku Pomorskim trwają ćwiczenia z udziałem 3 tys. żołnierzy z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Albanii i Turcji. Biorą w nich udział czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone - łącznie niemal 700 różnego typu pojazdów. Zobacz również: Manewry na Bałtyku. Okręty będą ćwiczyć ochronę morskich szlaków "Pancerna pięść szpicy NATO" "Kontyngent to siły bardzo wysokiej gotowości (VJTF) tak zwanej szpicy NATO, a przerzut do Polski stanowił zasadniczy element ćwiczeń ‘Brilliant Jump 2024’. Trzon VJTF stanowią Brytyjczycy, który wspólnie z sojusznikami z Polski, Turcji, Hiszpanii i Albanii stanowią ‘pancerną pięść szpicy NATO" - poinformowało w komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ćwiczeniach bierze udział m.in. 1. batalion czołgów z Wesołej, który z początkiem 2024 r. rozpoczął dyżur w siłach natychmiastowego reagowania NATO. Leopardy ruszą na wschód Ćwiczenia BRILLIANT JUMP 2024 na poligonie w Drawsku Pomorskim / Marcin Bielecki / PAP Dowództwo poinformowało również, że jeszcze w tym tygodniu czołgi leopardy z Wesołej "płynnie przejdą" do kolejnych ćwiczeń. Podczas Dragon 2024 będą współdziałać m.in. z żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pancernej czy 17 Brygady Zmechanizowanej. "Kolumny pojazdów ruszą na wschód, forsując po drodze Wisłę w miejscowości Korzeniewo, podążając na poligon w Bemowie Piskim" - poinformowało Dowództwo Generalne rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierze w czasie ćwiczeń Dragon-24 będą działać na lądzie, w powietrzu i na morzu. Główne siły do udziału w ćwiczeniach - jak przekazał DGRSZ - delegują wojska lądowe (szczególnie 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej oraz 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana), ale będą także zaangażowani żołnierze wojsk specjalnych, obrony terytorialnej, sił powietrznych i marynarki wojennej. Ćwiczenia Brilliant Jump i Dragon są częścią natowskich manewrów Steadfast Defender 2024. Apel wojska: Prosimy zachować spokój Ćwiczenia BRILLIANT JUMP 2024 na poligonie w Drawsku Pomorskim / Marcin Bielecki / PAP W osobnym komunikacie wojsko zwróciło się z apelem: "prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia". "Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań" - przekazano. Dowództwo poprosiło, by nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. "Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski" - zaapelowało Dowództwo Generalne rodzajów Sił Zbrojnych. Zobacz również: Rolnicy zablokują na cały dzień S7. Jak dojechać do Gdańska?

