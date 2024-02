Radakin powiedział, że chce odnieść się do "bardziej sensacyjnych nagłówków" na temat zbliżającego się zagrożenia ze strony Rosji, a "tych, którzy mogli poczuć się zaniepokojeni niektórymi ostatnimi komentarzami, chce zapewnić, że Wielka Brytania jest bezpieczna". Nie jesteśmy u progu wojny z Rosją. Nie czeka nas inwazja - podkreślił.

Zapytany o słowa Sandersa na temat potrzeby przygotowania się do przyszłej wojny, adm. Radakin powiedział, że jest "ostrożny" co do sposobu, w jaki zostały one zinterpretowane i zaznaczył, że nie ma planów dotyczących konkretnego programu przygotowań do przyszłej wojny. Nikt w ministerstwie obrony nie mówi o poborze do wojska w tradycyjnym tego słowa znaczeniu - zapewnił.

Wyjaśnił, że członkostwo w NATO stanowi podstawę bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, a sojusz ten pokona Rosję w każdej ewentualnej wojnie.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że jakikolwiek rosyjski atak lub wtargnięcie na terytorium NATO spowodowałoby przytłaczającą odpowiedź. Największym powodem, dla którego Putin nie chce konfliktu z NATO jest to, że Rosja przegrałaby. I to szybko - powiedział.

Zdaniem Radakina w nadchodzących latach taka konfrontacja jest mało prawdopodobna.

Aby stanowić realne zagrożenie dla wschodniej flanki NATO w ciągu najbliższych 2-5 lat, Rosja musiałaby odtworzyć swoje zapasy czołgów i pojazdów opancerzonych, odbudować zapasy pocisków rakietowych dalekiego zasięgu i amunicji artyleryjskiej oraz wydostać się z przedłużającej się i trudnej wojny na Ukrainie - ocenił.