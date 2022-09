48 proc. pracujących mieszkańców Niderlandów czyni to w niepełnym wymiarze godzin - wynika z badania Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS). Poniżej 40 godz. w tygodniu pracuje 70 proc. kobiet w porównaniu do 28 proc. mężczyzn - dodano.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z badania przeprowadzonego przez CBS wynika, że w niepełnym wymiarze godzin pracuje 48 proc. mieszkańców Holandii. Ta forma zatrudnienia jest szczególnie częsta m.in. w sektorach: zdrowia, edukacji i usług. Najczęściej pracują w niepełnym wymiarze godzin kasjerzy (94 proc.), a najrzadziej menedżerowie IT (3 proc.).



Rozkład pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym czasie pracy różni się również ze względu na płeć. "Poniżej 40 godzin tygodniowo pracuje 28 proc. mężczyzn, w porównaniu do 70 proc. kobiet" - przekazał holenderski urząd. "13 proc. zatrudnionych pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, w czterech na pięć przypadków byli to mężczyźni" - dodał CBS.



Tymczasem w sąsiedniej Belgii w niepełnym wymiarze godzin pracuje jedynie co czwarty zatrudniony. Odpowiada to 40 proc. zatrudnionych kobiet i 11,5 proc. pracujących mężczyzn - przekazał belgijski portal VRT Nws.