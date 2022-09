Reprezentacja Polski kobiet w siatkówkę rozegra w Neapolu towarzyski turniej DHL Test Match Tournament. Będzie to ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Polskie koszykarki na treningu. / Materiały prasowe

W Neapolu stawiła się europejska czołówka. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego czekają mecze z Serbią, Włochami i Turcją, czyli odpowiednio 1., 2. i 3.miejscem rankingu CEV. Polska w Europie plasuje się na 9. lokacie. Mecze naszej kadry śledzić będzie można w Polsacie Sport.

Myślę, że dla naszej drużyny taki turniej będzie ciekawą okazją do sprawdzenia swoich sił na tle zespołów i zawodniczek ze światowego topu. Zawsze lepiej jest równać swój poziom do drużyn z czołówki, niż zadowalać się dobrą grą na tle ekip ze średniej półki - mówi Joanna Wołosz, kapitan reprezentacji Polski.

Turniej w Neapolu zakończy okres sparingów przed #MŚ2022K. Pod koniec sierpnia Polki wygrały w Kienbaum dwa mecze kontrolne z Niemkami (3:2 i 3:1). We wrześniu zmierzyły się z zaś z Bułgarkami, zwyciężając 4:0 i 3:1, a wszystko to na oczach polskiej publiczności, tłumnie zgromadzonej w katowickim Spodku.

DHL Test Match Tournament rozpoczyna się dziś, 12 września, a zakończy w czwartek (16.09). Po nim nasze kadrowiczki czeka półtora dnia wolnego, by już w niedzielę zebrać się na mini-zgrupowaniu w Elblągu. Będzie to ostatnia prosta do mistrzostw świata, które biało-czerwone zainaugurują 23 września w holenderskim Arnhem, meczem przeciwko Chorwacji. Po nim nasze siatkarki wrócą do Gdańska na dalsze mecze grupy B.

Przypominamy, że Polska jest współgospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2022 w piłce siatkowej kobiet, które organizuje wspólnie z Holandią. Finał czempionatu zaplanowany jest na 15 października.

Terminarz DHL Test Match Tournament w Neapolu

12 września (poniedziałek):

17:00 Włochy - Turcja

20:00 Polska - Serbia

13 września (wtorek):

17:00 Serbia - Turcja

20:00 Włochy - Polska

15 września (czwartek):

17:00 Polska - Turcja

20:00 Włochy - Serbia