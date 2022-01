Tragiczny pożar na Bronksie w Nowym Jorku. Jak podał burmistrz miasta, zginęło 19 osób, w tym 9 dzieci.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 11 w 19-piętrowym bloku mieszkalnym Ogień pojawił się w dwupoziomowym mieszkaniu na 2 i 3 piętrze. Do akcji gaśniczej skierowano ponad 200 strażaków.

Na miejsce przybył burmistrz Nowego Jorku Eric Adams i potwierdził, że w pożarze zginęło 19 osób, w tym dzieci. Rannych zostało co najmniej 60 osób, z czego 32 trafiły do szpitala. To przerażający, bolesny moment dla miasta Nowy Jork. Ten pożar wywołuje w nas ból i rozpacz. Liczby są przerażające - powiedział Adams.

Przedstawiciel miejscowej straży pożarnej Daniel Nigro przekazał, że nie jest znana przyczyna wybuchu ognia. Strażacy znajdowali ofiary na każdym piętrze i na klatkach schodowych - zaznaczył. Większość osób zginęła w skutek wdychania trującego dymu.

Dym rozprzestrzenił się na cały budynek, bo drzwi w mieszkaniu, gdzie wybuchł ogień, były otwarte. W budynku nie było wyjścia przeciwpożarowego.