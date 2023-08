Część głównych dróg w kraju zostało odciętych w wyniku zalania - jest to m.in. połączenie między Dravogradem w Karyntii a Mariborem, drugim największym miastem w kraju. Zniszczeniu uległo kilka mostów, a miejscowości znalazły się pod wodą. W dolinie Meżicy na północy Słowenii pękł wodociąg i trwają starania o zaopatrzenie gospodarstw domowych leżących w dolinie w wodę pitną.

Wydawane są kolejne wezwania do ewakuacji, ale działania ratunkowe są utrudniane przez złe warunki pogodowe. Wskutek odcięcia dróg przez wody powodziowe, część personelu szpitali w Słowenii nie może dotrzeć do pracy.

Słowenia prosi o pomoc Austrię

Słowenia zwróciła się do Austrii o przyjmowanie rannych w szpitalu w przygranicznym Klagenfurt. Minister spraw zagranicznych Tanja Fajon rozmawiała w piątek ze swoim austriackim odpowiednikiem Alexandrem Schallenbergiem, by omówić opróżnienie przez Austrię zbiorników wodnych na rzece Drawie, która płynie z Austrii do Słowenii. Fajon obawia się, że może dojść do przelania się jezior, co doprowadziłoby do kolejnych szkód w jej kraju

O trudnej sytuacji mówił w telewizji Kanal A w czwartek Janez Polajnar ze słoweńskiej Agencji Środowiska. Hydrolog powiedział, że w oczekiwaniu na intensywniejsze opady deszczu Austria zaczęła opróżniać jeden ze zbiorników na Drawie, co może dodatkowo zagrozić Słowenii.