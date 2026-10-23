Poważny incydent na Morzu Czarnym. Statek handlowy zatopiony przez drona

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Na Morzu Czarnym doszło do poważnego incydentu z udziałem statku handlowego. Rumuńskie służby ratunkowe prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczo-ratunkową po tym, jak jednostka została trafiona przez drona i zatonęła. Uratowano dziewięć osób, jedna nie żyje, a trzy są nadal poszukiwane.

Rumuńskie instytucje odpowiedzialne za żeglugę morską poinformowały o dramatycznym zdarzeniu na Morzu Czarnym. Około godziny 10:00 Morskie Centrum Koordynacji, działające w ramach Rumuńskiego Urzędu Morskiego, otrzymało sygnał alarmowy od statku handlowego Khoryv. Jednostka znalazła się w niebezpieczeństwie 13 mil morskich od Konstancy, poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Na pokładzie statku znajdowało się 13 członków załogi – 10 obywateli Ukrainy oraz trzech obywateli Azerbejdżanu. Po otrzymaniu sygnału alarmowego do akcji natychmiast skierowano jednostki Rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego (ARSVOM) oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

Akcja ratunkowa

Jak przekazali przedstawiciele rumuńskich służb, dotychczas udało się uratować dziewięć osób. Niestety, odnaleziono także jedno ciało. Trzy osoby wciąż są poszukiwane.

Według rumuńskich mediów, statek Khoryv został trafiony przez drona, co doprowadziło do jego zatonięcia.

Reakcja prezydenta Rumunii

Prezydent Rumunii Nicusor Dan w piątkowym oświadczeniu podkreślił, że najnowszy incydent na Morzu Czarnym to kolejny element rosyjskiej eskalacji. Wypowiedź prezydenta cytuje agencja Reutera, która zwraca uwagę na rosnące napięcia i zagrożenia dla żeglugi w tym rejonie.