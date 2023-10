Dzisiaj postaramy się zasypać miejsce pożaru ziemią, jeśli panująca temperatura na to pozwoli - mówił Goran Ivković, dowódca Państwowej Straży Pożarnej w Osijeku.



Wiatr wieje obecnie w kierunku Osijeku - ostrzegł Ivković i dodał, że miejsce pożaru wygląda jak po apokalipsie.



Jeden ze strażaków wpadł w środę do zbiornika z płynnym plastikiem, który poparzył mu ponad 50 proc. powierzchni ciała. Strażak walczy o życie w szpitalu w Osijeku. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie przewieziony do Zagrzebia - podał dziennik "Jutarnji list".



Niebezpieczeństwo nie minie dzisiaj, jutro ani pojutrze. W powietrzu unoszą się cząstki, które w zależności od siły wiatru opadną bliżej lub dalej od miejsca pożaru i zanieczyszczą ogrody i domy - zaznaczył epidemiolog dr Nikola Kraljik.