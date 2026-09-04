Potężne uderzenie Ukrainy w pobliżu Soczi. Kijów realizuje nową taktykę?

RMF24

Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w Kraju Krasnodarskim. Może to być początek zapowiadanej przez Kijów zmiany taktyki prowadzenia działań obronnych w związku z krytycznymi niedoborami pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej.

Po ataku Ukraińców na terenie jednostki wojskowej w pobliżu Soczi wybuchł pożar; fot. @astrapress (Telegram)

Po ataku Ukraińców na terenie jednostki wojskowej w pobliżu Soczi wybuchł pożar; fot. @astrapress (Telegram) / -

W nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zaatakowały dywizjon obrony powietrznej w miejscowości Sirius w rosyjskim Kraju Krasnodarskim.

Niezależny rosyjski kanał na Telegramie „ASTRA” podaje, że właśnie tam znajduje się przeciwlotniczy system rakietowy S-300 lub S-400. Co istotne, Rosjanie używają zmodyfikowanych systemów S-300 i S-400 do atakowania celów naziemnych w Ukrainie.

Z informacji „ASTRY” wynika, że w jednostce wojskowej wybuchł pożar. Przypomniano, że miejscowość Sirius wielokrotnie była już celem ataków ukraińskich dronów.

Lokalne władze poinformowały ponadto, że siły Kijowa zaatakowały też skład ropy naftowej w pobliskim Soczi, największym letnim kurorcie w Rosji.

Na terenie zakładu należącego do firmy Łukoil wybuchł pożar. Z relacji świadków wynika, że kolumnę ognia widać z wielu kilometrów.

Ukraińcy realizują nową taktykę?

Atak na jednostkę wojskową w pobliżu Soczi może być początkiem zapowiadanej przez Kijów zmiany taktyki prowadzenia działań obronnych w związku z niedoborami pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej.

Trzy dni temu poinformowano, że zamiast koncentrować się na obronie powietrznej, siły Kijowa coraz częściej podejmują próby niszczenia rosyjskich wyrzutni rakietowych na terytorium Rosji, zwłaszcza w obwodach kurskim i briańskim - regionach graniczących z Ukrainą, skąd przeprowadzane są ataki na Kijów i centralne części kraju.

Zaznaczono, że kluczowe dla skuteczności tych operacji są dane wywiadowcze pochodzące od krajów członkowskich NATO.