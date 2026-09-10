Ponad 100 eurodeputowanych poparło inicjatywę Polski. Rośnie presja na wykorzystanie rosyjskich aktywów

RMF24

122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Wśród sygnatariuszy jest 18 Polaków. Eurodeputowani chcą, by unijni przywódcy pilnie wrócili do rozmów o ponad 200 mld euro rosyjskich pieniędzy zamrożonych w UE.

Europosłowie przyznają, że uzgodniona przez UE pożyczka 90 mld euro dla Ukrainy na lata 2026–2027 nie wystarczy. „Coraz bardziej oczywiste staje się, że samo to wsparcie nie będzie wystarczające” – piszą.

Wskazują, że Ukraina potrzebuje dodatkowych pieniędzy zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie, a szacowany koszt zniszczeń spowodowanych przez Rosję przekracza 600 mld euro.

Dlatego apelują do Rady UE o „pilne wznowienie politycznej dyskusji” na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Unijny mechanizm zamiast obciążania Belgii

W liście pojawia się też konkretny pomysł na rozwiązanie problemu. Chodzi o przeniesienie zamrożonych rosyjskich rachunków do nowego instrumentu UE, który przejąłby zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego.

To sposób na rozłożenie ryzyka, którego najbardziej obawia się Belgia. W belgijskim Euroclear znajduje się większość rosyjskich aktywów zamrożonych w UE (około 185 mld euro).

„Ryzyko powinno być dzielone pomiędzy państwa członkowskie UE i żadne państwo nie powinno ponosić nieproporcjonalnego ciężaru” – piszą eurodeputowani.

Pomysł zakłada więc, że ewentualne rosyjskie roszczenia i związane z nimi koszty nie będą przede wszystkim problemem Belgii, ale całej Unii.

Belgia nadal mówi „nie”

Belgia na razie pozostaje nieustępliwa. To właśnie obawy o odpowiedzialność prawną i finansową są głównym powodem sprzeciwu Brukseli.

Belgijski minister obrony Theo Francken mówił wprost: To nie podlega negocjacji, drzwi są zamknięte. Dodaje też, że premier Bart De Wever będzie „twardo obstawał przy swoim stanowisku”.

Belgia w grudniu zeszłego roku zablokowała propozycję wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w formie tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Wówczas też zapewniano o podziale ryzyka z Belgią. De Wever domagał się jeszcze większych gwarancji, które chroniłyby Belgię przed skutkami ewentualnych rosyjskich pozwów. Jego stanowisko spotkało się w Belgii z dużym poparciem belgijskich polityków i opinii publicznej.

Nie wiem, co by musiało się stać, żeby Belgia zmieniła stanowisko. Na razie tego nie widzę – skomentował dla RMF FM unijny dyplomata.