Na tę decyzję czekała Moskwa. Klęska Węgier

RMF24

Skargę Węgier na decyzję UE dotyczącą wykorzystania nadzwyczajnych zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego na wsparcie Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją została oddalona. Decyzję w tej sprawie podjął sąd Unii Europejskiej, który jest częścią Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawa dotyczy dochodów generowanych przez zamrożone w UE aktywa banku centralnego Rosji. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę państwa UE zamroziły ich znaczną część, a następnie zdecydowały o wykorzystaniu zysków generowanych przez te aktywa na rzecz Ukrainy. Węgry w tej sprawie złożyły skargę do TSUE.

Jaką argumentację przyjął sąd?

W wydanym dziś wyroku Sąd UE, który jest częścią TSUE, uznał, że co do zasady nie ma jurysdykcji w odniesieniu do przepisów dotyczących tzw. Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) UE, ani do aktów przyjmowanych na podstawie tych przepisów.



Sąd uznał również, że niniejsza sprawa nie jest objęta żadnym z wyjątków przewidzianych w traktatach, które pozwalają TSUE ingerować w tę dziedzinę.



W wyroku ocenił też, że zaskarżona decyzja „wiązała się z dokonaniem wyborów politycznych lub strategicznych w ramach WPZiB, ponieważ określała przeznaczenie i szczegółowy podział środków finansowych na finansowanie nabycia wyposażenia o charakterze wojskowym przeznaczonego dla Sił Zbrojnych Ukrainy”.

Zakaz przekazywania środków z powrotem do Rosji

Od czasu unieruchomienia rosyjskie aktywa wygenerowały łącznie ok. 8 mld euro zysków. W grudniu 2025 r. państwa członkowskie zdecydowały również o trwałym zakazie przekazywania zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego z powrotem do Rosji. Decyzję oparto na art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia przyjmowanie nadzwyczajnych środków w sytuacjach kryzysowych.



Pod koniec sierpnia ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska powróciła do kwestii użycia samych zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy.

Zapadła też decyzja w sprawie Abramowicza

Sąd Unii Europejskiej podjął też dziś inną ważną decyzję związaną z rosyjską agresją na Ukrainę. Oddalono skargę rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza na przedłużenie unijnych sankcji, nałożonych na niego w związku z wojną.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r., UE nałożyła na Abramowicza sankcje, obejmujące m.in. zamrożenie jego aktywów oraz zakaz wjazdu do Unii i przejazdu przez jej terytorium. Abramowicz, posiadający obywatelstwa rosyjskie, izraelskie i portugalskie, jest m.in. głównym akcjonariuszem spółki Jewraz (Evraz), jednej z największych grup działających w Rosji w sektorach hutnictwa i wydobycia węgla. Ma również udziały w spółce Norylski Nikiel, jednym z czołowych światowych producentów palladu i znaczącym producencie niklu.

Sąd uznał, że sankcje są zgodne z prawem UE, w tym z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.