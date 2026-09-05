„Polska odda hołd królowi”. Karol Nawrocki weźmie udział w pogrzebie Haralda V

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki w najbliższą środę weźmie udział w pogrzebie króla Norwegii Haralda V - poinformował szef BPM Marcin Przydacz. „Był monarchą dbającym o dobre relacje z Polską” - dodał.

„W środę, 9 września, prezydent RP Karol Nawrocki weźmie udział w ceremonii pogrzebowej króla Norwegii Haralda V. W gronie przywódców z całego świata Polska odda hołd królowi, który przez dziesięciolecia cieszył się ogromnym szacunkiem swoich rodaków i społeczności międzynarodowej” - napisał na platformie X szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Przydacz podkreślił, że Harald V był monarchą dbającym o dobre relacje z Rzeczpospolitą Polską. „Jego odejście zamyka ważny rozdział historii Norwegii, naszego bliskiego sojusznika” - dodał prezydencki minister.

Harald V zostanie pochowany w mauzoleum królewskim na terenie twierdzy Akershus w centrum Oslo.

O śmierci 89-letniego monarchy, panującego w Norwegii od 1991 roku, poinformował 28 sierpnia norweski Pałac Królewski. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej.

Harald V urodził się 21 lutego 1937 roku w Skaugum, panował w Norwegii od 17 stycznia 1991 roku, kiedy objął tron po śmierci swojego ojca Olafa V.

Nowy król Norwegii Haakon VIII - syn Haralda V - złożył we wtorek przed parlamentem przysięgę na konstytucję. Monarcha zobowiązał się do rządzenia krajem zgodnie z konstytucją i prawem. Podobnie jak jego ojciec, dziadek i pradziadek, na motto panowania wybrał „Wszystko dla Norwegii”.