Szwedzka prezydencja zamierzała na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji UE przyjąć 4 dokumenty jako „konkluzje Rady UE ”. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, Polska ten zamysł zablokowała. Poszło o określenie gender.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przewodnicząca w UE Szwecja przygotowała do akceptacji jako "konkluzje rady UE" sprawozdanie za rok 2023 w sprawie celów pomocy rozwojowej UE. Sprawa utknęła jednak we wtorek na poziomie grup roboczej.

Polska - tak jak w poprzednich tego typu sprawach - przekonuje, że "Traktat o Unii Europejskiej odnosi się nie do równości płci, ale do równości kobiet i mężczyzn" i że Unia "powinna raczej podążać za normami prawnymi, zamiast wymyślać nowe". Sprawa nie dotarła nawet na poziom unijnych ambasadorów.

Problem w tym, że w ostatnim czasie nie udało się z powodu tego typu zgłaszanych przez Polskę zastrzeżeń przyjąć aż 4 ważnych unijnych dokumentów, przygotowywanych przez prezydencję jako "konkluzje rady". Kilku najwyższych rangą dyplomatów UE wyraziło dzisiaj zniecierpliwienie i rozczarowanie tym stanowiskiem Polski.

Ostatnio częściej niż do tej pory Polska blokuje różne unijne stanowiska, w których są odniesienia np. do LGBTQ+, konwencji stambulskiej czy gender - powiedział jeden nich. Jest to rozczarowujące - dodał.

Polska twierdzi, że nie blokuje, "bo prace będą kontynuowane" na grupie roboczej. Chodzi jednak o to, że 4 dokumenty miały być przyjęte w poniedziałek jako stanowisko UE ("konkluzje rady"), a utknęły na szczeblu technicznym.

Jeden z unijnych dyplomatów przekazał RMF FM listę dokumentów, które były przygotowane przez Szwedów do akceptacji na radzie UE 26 czerwca, jednak z powodu polskiej obstrukcji to się nie udało: