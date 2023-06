Pierwszych 19 polskich strażaków z modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi wyruszyło do Francji, gdzie będą się szkolić i doskonalić wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie gaszenia pożarów lasów. Informację przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Polscy strażacy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że od 1 do 30 lipca 2023 roku 38 polskich strażaków z modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi (GFFFV), w dwóch turach po 19 osób każda, będzie przebywać we Francji, gdzie będą się szkolić w gaszeniu pożarów lasów.

W razie wystąpienia realnego zagrożenia polscy strażacy mogą zostać wysłani do działań gaśniczych.

W czwartek do Francji wyruszyła pierwsza grupa 19 strażaków. Podmiana członków modułów nastąpi po dwóch tygodniach.

W skład grupy, której dowodzenie powierzono strażakom z Komendy Głównej PSP, wchodzą funkcjonariusze z komend wojewódzkich PSP w Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku oraz Krakowie, a także z komend miejskich i powiatowych PSP w Jeleniej Górze, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie, Olsztynie, Ełku, Szczytnie, Bartoszycach, Nidzicy, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Suwałkach, Sokółce, Grajewie, Mońkach, Chrzanowie, Wadowicach, Oświęcimiu, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Strażacy podczas pobytu we Francji będą stacjonowali w Aix-en-Provence w Szkole Oficerów Pożarnictwa "National School Supérieure Des Officiers De Sapeurs-Pompiers".

Szkolenie realizowane w ramach UMOL

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że szkolenie jest realizowane w ramach programu prepozycjonowania modułów do gaszenia pożarów lasów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

UMOL został wdrożony w Europie w 2022 roku i polega na wysłaniu ratowników z państw, które zadeklarowały swoją gotowość do podjęcia działań, w miejsca szczególnie narażone na wielkopowierzchniowe pożary lasów.