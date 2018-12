Sprawca strzelaniny w Strasburgu zastrzelony. To 29-letni Cherif Chekatt. W wyniku wtorkowego zamachu zmarły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych - w tym polski obywatel.

Chetif Chekatt został zastrzelony w Strasburgu / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Sprawca ataku urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej. Był notowany w tzw. kartotece "S", co oznacza, że mógł stanowić "zagrożenie terrorystyczne".



Wcześniej w czwartek AFP podała, że w strasburskiej dzielnicy Neudorf rozpoczęła się duża operacja policyjna, w której udział bierze m.in. grupa interwencyjna RAID. To tam we wtorek urwał się ślad za zamachowcem, który dokonał ataku w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego.



Chekatt był skazany łącznie 27 razy we Francji, Niemczech i w Szwajcarii - dodał prokurator. Wskazał, że napastnik wciąż nie został ujęty.



W 2015 roku kartoteka Chekatta została opatrzona sygnaturą "S" co oznaczało, że został on rozpoznany, jako szczególnie groźny dżihadysta.



Cherif Chekatt urodził się w Strasburgu, tam dorastał z szóstką rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły przez pewien czas pracował, ale od 2011 roku był bezrobotny. Chekat już od młodości miał problemy z prawem. Popełnił 27 przestępstw we Francji, Niemczech i Szwajcarii. Rzeczniczka Federalnego Urzędu Kryminalnego powiedziała w środę, że mężczyzna, był osadzony w Niemczech w 2016 i 2017 roku za kradzież. W 2017 roku był deportowany do Francji. Wcześniej, bo w 2011, został skazany na 6 miesięcy więzienia za napaść na nastolatka.



Śledczy twierdzą, że mężczyzna uległ radykalizacji podczas przebywania w więzieniu. Tam był znany z przemocy i prób nawracania współwięźniów na radykalną formę islamu.