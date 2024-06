Polak jest wśród czterech ofiar wypadków, do których doszło w masywie Mont Blanc po francuskiej i włoskiej stronie - podała agencja ANSA. Jak dodała, do tragedii doszło w dobrych warunkach, ale po obfitych opadach śniegu.

Mont Blanc / shutterstock / Shutterstock

W środę (26 czerwca) i czwartek (27 czerwca) trzech alpinistów zginęło po stronie francuskiej, a jeden po włoskiej masywu góskiego. Jak informuje agencja ANSA, wśród ofiar jest Polak.



Polski alpinista zginął podczas wspinaczki francuskim szlakiem. Do śmiertelnego wypadku doszło w rejonie grani Gouter - podaje agencja, powołując się na służby ratunkowe. Wspinacz poślizgnął się. Był sam - przekazali ratownicy górscy z żandarmerii z rejonu Chamonix.



Dyrektor alpejskiego pogotowia górskiego z Doliny Aosty Paolo Comune wyjaśnił, że przyczyną wypadków były obfite opady śniegu. Po latach niewielkich opadów i wysokich temperatur brakuje przyzwyczajenia do obecności śniegu na pewnych wysokościach. Przy braku należytej uwagi istnieje ryzyko poślizgnięcia się - podkreślił.



Pozostałe ofiary wypadków to wspinacze z Tajwanu, Niemiec i Włoch.