Po raz dziesiąty zawodnicy zmierzą się z zimowymi górskimi warunkami i wymagającą trasą podczas startu w Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim. Zawody uchodzą za jedne z najtrudniejszych tego typu zimowych zmagań w Polsce. Bieg jest memoriałem Tomka Kowalskiego - alpinisty i ultramaratończyka, który zginął jedenaście lat temu podczas zimowej wyprawy na Broad Peak.

/ Materiały prasowe

W tym roku przypada jubileuszowa edycja biegu. X Zimowy Ultramaraton Karkonoski odbędzie się 24 lutego br. w Karpaczu.

Te wymagające zawody już na stałe wpisały się w kalendarz zimowych sportowych imprez. Warto wspomnieć, że to właśnie ZUK był pierwszym zorganizowanym w Polsce (a może i w Europie) zimowym ultramaratonem. Od samego początku bieg przyciąga na linię startu wszystkich tych, którzy chcą stawić czoła Karkonoszom w zimowym wydaniu.

Start zlokalizowany w Szklarskiej Porębie i metę w centrum Karpaczu dzieli 48 górskich kilometrów. Trasa ZUK-a przebiega przez Śnieżne Kotły, Szrenicę, Przełęcz Karkonoską, Śnieżkę, Przełęcz Okraj i Budniki.

Limit czasowy na pokonanie całej trasy wynosi 10,5 godziny.

/ Materiały prasowe

Ten rok to 10-ta, jubileuszowa edycja naszego biegu. To dla nas duży powód do radości i dumy, że przez tak długi czas udaje się organizować to wydarzenie z niesłabnącą popularnością. Cieszy nas fakt, że zawodnicy tak chętnie u nas startują i że w gronie ekipy organizatorskiej i wolontariuszy mamy wciąż wspaniałych ludzi, którzy zarażają dobrą energią i wspominają Tomka Kowalskiego - mówi Agnieszka Korpal, organizatorka Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego.

Pierwsza edycja Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego pamięci Tomka Kowalskiego odbyła się w 2014 roku. Bieg z założenia miał być trudny i wymagający, jak cele które stawiał sobie Tomek. Był ultramaratończykiem, zapalonym sportowcem, alpinistą, himalaistą, człowiekiem, który kochał życie i spełniał marzenia. Zdobył kilkanaście szczytów m.in. Mont Blanc, Kilimandżaro, Elbrus, Aconcaguę, cztery z pięciu siedmiotysięczników wchodzących w skład Śnieżnej Pantery.

Góry kojarzą się z nim nierozerwalnie. W nich trenował, wspinał się, tam został na zawsze. W tym roku minie 11 lat od śmierci Tomka podczas zimowej wyprawy na Broad Peak i pierwszego w historii zimowego wejścia na ten szczyt przez czterech polskich himalaistów (w tym Tomka).

Więcej szczegółów na temat biegu znajdziecie na stronie: www.ultramaratonkarkonoski.pl