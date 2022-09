Rząd Japonii przeznaczy łącznie około 1,66 mld jenów (11,8 mln dolarów) na państwowy pogrzeb byłego premiera Shinzo Abe, zastrzelonego w lipcu przez zamachowca – podała we wtorek stacja NHK. Ujawnienia budżetu wydarzenia domagała się japońska opozycja.

Protest przeciwko państwowemu pogrzebowi Shinzo Abe / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Państwowa uroczystość pogrzebowa ma się odbyć 27 września w Tokio, a jej koszty w całości pokryte zostaną z kasy państwa. Szacunkowy kosztorys przedstawił we wtorek dziennikarzom główny sekretarz rządu Hirokazu Matsuno.



Według NHK rząd przeznaczył równowartość około 1,8 mln dolarów na przygotowanie miejsca uroczystości. Kolejne 5,7 mln dolarów to przewidywany koszt zapewnienia ochrony policyjnej. Około 4,2 mln dolarów wydanych zostanie na podjęcie zagranicznych dygnitarzy, a ok. 70 tys. dolarów - na wynajem pojazdów dla wojskowej asysty honorowej.



Na pogrzebie Abego spodziewanych jest ponad 190 zagranicznych przedstawicieli, w tym około 50 delegacji z głowami państw lub innymi osobistościami wymagającymi specjalnego przyjęcia - podała NHK.



Ujawnienia budżetu uroczystości domagała się opozycyjna Konstytucyjna Partia Demokratyczna. Przedstawiciel tego ugrupowania Azumi Jun zarzucił rządowi próby zatajenia kosztu pogrzebu przed społeczeństwem, a po ogłoszeniu kosztorysu podkreślił, że suma jest ponad sześć razy wyższa niż pierwotnie zakładano.