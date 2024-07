Następnie Donald Trump z zakrwawioną twarzą i uchem wstał na nogi o własnych siłach, machając pięścią w stronę tłumu, na co tłum odpowiedział skandowaniem "USA!".

Ranny Trump, w tle amerykańska flaga

Spośród wielu zdjęć wykonanych w tym momencie przez fotoreporterów, jedno komentowane jest najczęściej. Widać na nim Trumpa stojącego z podniesioną do góry pięścią, otoczonego funkcjonariuszami ochrony. W tle natomiast łopocze amerykańska flaga. Autorem fotografii jest Evan Vucci z Associated Press.