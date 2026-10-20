Po 43 latach legenda dziennikarstwa odchodzi. Christiane Amanpour rozstaje się ze stacją CNN

RMF24

„Po wielu miesiącach rozmyślań i kilku nieprzespanych nocach postanowiłam rozstać się z CNN, moim partnerem przez 43 fantastyczne lata!” – przekazała Christiane Amanpour. Legenda dziennikarstwa zakończy swoją karierę w stacji w czerwcu 2027 r.

Na antenie stacji Amanpour zaznaczyła, że z niecierpliwością czeka na nowe wyzwania i projekty. Podkreśliła, że zawsze będzie kibicować CNN. Pamiętajcie: bądźcie prawdomówni, a nie neutralni – dodała.

Podziękowała też współpracownikom, którzy towarzyszyli jej w podróżach po świecie zaznaczając, że koleżeństwo było istotne, gdy cały zespół walczył o „ustalenie faktów, zebranie dowodów i dostrzeżenie ludzkiego wymiaru, aby CNN mogło zawsze przekazywać prawdę o świecie i do świata, bez strachu i bez stronniczości”.

Na początku 2027 roku główna prezenterka programów międzynarodowych CNN ograniczy częstotliwość swojego codziennego programu „Amanpour” w CNN International do jednego odcinka tygodniowo, a w maju zakończy jego emisję. Do czerwca będzie nadal realizować reportaże.

Pod koniec roku emisję zakończy też program 68-latki w stacji PBS, „Amanpour & Co. Dziennikarka będzie natomiast dalej prowadzić podcast „The Ex Files” wraz ze swoim byłym mężem, Jamiem Rubinem, byłym dyplomatą amerykańskim.

Była w najbardziej zapalnych punktach świata

Amanpour rozpoczęła pracę w CNN w 1983 roku jako asystentka w dziale wiadomości międzynarodowych. Szef, Mark Thompson, odnosząc się do decyzji Amanpour napisał, że jeden z jej przełożonych miał jej powiedzieć, że nie ma odpowiednich cech, by zostać korespondentką zagraniczną albo pełnić jakąkolwiek rolę na antenie. „Rany, ależ ona udowodniła, że się mylił!” – napisał.

W kolejnych latach dziennikarka stała się jedną z najbardziej znanych korespondentek tej stacji, często relacjonującą konflikty i wojny. Sławę zyskała na początku lat 90., relacjonując wojnę w Zatoce Perskiej, konflikty na Bliskim Wschodzie czy oblężenie Sarajewa. Pracowała też w Rwandzie, Afganistanie, Ukrainie i Iranie. Podkreślała, że relacjonowanie wojen to „poczucie misji, poczucie celu, poczucie, że można opowiedzieć historię”.

Przejęcie Warner Bros. Discovery miało znaczenie?

W oświadczeniu Amanpour nie podała, dlaczego odchodzi z CNN. Inne media, jak ABC News zwracają jednak uwagę, że decyzja została podjęta w momencie, kiedy rozpoczyna się nowa era stacji. CNN przechodzi pod skrzydła nowego właściciela. Po trwającym rok procesie Paramount, należący do firmy Skydance, sfinalizował 6 października przejęcie Warner Bros. Discovery za kwotę 81 miliardów dolarów. Fuzja ta łączy pod jednym dachem dwóch amerykańskich gigantów telewizyjnych wiadomości – CBS i CNN.

Amanpour w 2021 roku poinformowała o zdiagnozowaniu u niej raka jajnika. Od tego czasu mierzyła się z dwoma późniejszymi nawrotami choroby. Dziennikarka nazwała raka „niewidzialnym zabójcą”. Zachęcała innych, by „poddawali się wszystkim możliwym badaniom”.