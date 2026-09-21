Fuzja gigantów. Paramount Skydance porozumiał się ze stanami USA

RMF24

Paramount Skydance osiągnął porozumienie z władzami Kalifornii i innych amerykańskich stanów, które próbowały zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery. Ugoda otwiera drogę do jednej z największych fuzji w historii Hollywood.

W poniedziałek agencja Bloomberg poinformowała, że Paramount Skydance doszedł do ugody z Kalifornią oraz innymi stanami USA. Władze tych stanów na drodze sądowej próbowały zablokować gigantyczne przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez medialny konglomerat.

Porozumienie, które według źródeł może zostać ogłoszone jeszcze dziś, kończy wielomiesięczny spór i otwiera nowy rozdział w historii branży rozrywkowej. Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Niezależność redakcji pod specjalnym nadzorem

Jednym z kluczowych elementów ugody jest powołanie niezależnych rad redakcyjnych dla dwóch największych stacji telewizyjnych – CBS i CNN. Niezależne rady mają czuwać nad zachowaniem autonomii redakcyjnej i zapobiegać ewentualnym naciskom ze strony nowego właściciela.

Ugoda przewiduje także konkretne zobowiązania dla Paramount Skydance. Firma musi wprowadzać do kin co najmniej 30 filmów rocznie. W przypadku niewywiązania się z tej obietnicy, na koncern zostanie nałożona kara finansowa.