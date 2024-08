W Rzymie zostanie zamontowanych co najmniej 15 tysięcy kamer monitoringu, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dzięki temu Wieczne Miasto będzie bezpieczniejsze, co ma szczególne znaczenie w związku z Rokiem Świętym 2025. Oczekuje się wówczas przyjazdu milionów pielgrzymów.

Rzym / Shutterstock

Nowy, pierwszy taki we Włoszech skoordynowany system nadzoru, który zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, ułatwi pościg za przestępcami uciekającymi samochodem, zidentyfikowanym na podstawie tablicy rejestracyjnej. Umożliwi również na przykład ustalenie liczby osób zgromadzonych w jakimś punkcie stolicy.



Oprogramowanie pozwoli nie tylko na analizę tego, co się dzieje w danym momencie, ale także na wszczęcie postępowania natychmiast po wydarzeniu - powiedział były szef prokuratury w Mediolanie, obecnie delegat zarządu Rzymu do spraw bezpieczeństwa Francesco Greco, cytowany przez dziennik "Il Sole-24 Ore".



Kwestia bezpieczeństwa to jedno z największych wyzwań w związku z falą przestępczości w masowo uczęszczanych miejscach Wiecznego Miasta, takich jak dworzec kolejowy Termini i metro - zaznaczył portal Roma Today.



Kamery wspomagane przez sztuczną inteligencję mają pomóc w zwalczaniu przestępstw - argumentują władze miejskie.



Podkreślają zarazem - odnosząc się do kwestii prywatności - że instalacja nowych kamer zostanie uzgodniona z krajowym inspektorem do spraw ochrony danych osobowych.