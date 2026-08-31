Pierwsza taka sytuacja w historii. Podano szczegóły pogrzebu króla Haralda V

RMF24

Pogrzeb króla Haralda V odbędzie się w środę 9 września o godz. 13 w katedrze w Oslo - poinformował norweski dwór królewski. Wcześniej, od 1 września, w kaplicy pałacowej będzie można osobiście złożyć hołd zmarłemu monarsze przy jego trumnie. Po raz pierwszy ceremonia pogrzebowa zostanie sfilmowana - będzie ją można śledzić na kanale NRK.

Zmarły 28 sierpnia król Harald V zostanie pochowany w królewskim mauzoleum na zamku Akershus w Oslo. Spoczywają tam jego ojciec, król Olaf V, matka, księżna koronna Martha, oraz dziadkowie: Haakon VII, pierwszy król niepodległej Norwegii po rozwiązaniu unii ze Szwecją w 1905 r., i królowa Maud, siostra brytyjskiego króla Jerzego V.

Od 1 września do 8 września wieczorem trumna Haralda V będzie wystawiona w kaplicy pałacowej. W tym czasie - od godz. 14 do 18 - będzie można osobiście pożegnać zmarłego monarchę.

Dzień wcześniej, 31 sierpnia, trumna Haralda V zostanie przeniesiona w procesji przez sale pałacu do kaplicy pałacowej.

Przed nią niesione będą korona królewska i miecz państwowy, na co dzień przechowywane w Trondheim, w sanktuarium patrona Norwegii św. Olafa, oraz najważniejsze norweskie, duńskie, szwedzkie i brytyjskie ordery poprzedniego monarchy.