Pentagon składa w koncernie Raytheon zamówienie warte ponad 1,5 miliarda dolarów na elementy systemu przeciwrakietowego i przeciwlotniczego Patriot, które mają zostać pozyskane przez Polskę – wynika z komunikatu Departamentu Obrony USA. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii naszego kraju. Jak mówił w marcu szef MON Mariusz Błaszczak, za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki zapłacimy 4 miliardy 750 milionów dolarów.

zdj. ilustracyjne / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Zamówienie składa Pentagon, dlatego że Polska właśnie z Departamentem Obrony podpisała w marcu międzyrządowe porozumienie w sprawie zakupu systemu Patriot. Ta ścieżka jest taka sama dla innych państw.

Umowa na dostawę systemu obrony powietrznej Patriot podpisana Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla Polski amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii naszego kraju. Jak poinformował minister Błaszczak, za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki zapłacimy 4 miliardy 750... czytaj więcej



Prace będą prowadzone do końca grudnia 2022 roku - informuje amerykańskie ministerstwo obrony. Chodzi - jak wszystko na to wskazuje o radary, elementy dowodzenia i wyrzutni. W kolejnych etapach będą zamawiane następne elementy systemu dla Polski - w tym pociski. Trzeba jednak podkreślić, że to istotny moment w całym procesie realizacji pierwszej fazy programu obrony powietrznej Wisła.

Patriot to amerykańskie mobilne systemy rakietowe ziemia-powietrze, które służą do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Używane są główne w celach defensywnych.

(j.)