Pięć największych frakcji Parlamentu Europejskiego wysyła list do szefowej KE Ursuli von der Leyen wzywając ją do tego, by powstrzymała się od zatwierdzania polskiego Krajowego Planu Odbudowy do czasu spełnienia wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy. Pod listem, który widziała nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon podpisały się Europejska Partia Ludowa, Socjaldemokraci, Liberałowie, Zieloni i skrajna lewica. Co jeszcze jest w liście?

