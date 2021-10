"Nie ma miejsca na wojenna retorykę w relacjach między krajami członkowskimi, albo krajami członkowskimi a instytucjami europejskimi" – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer. Odniósł się w ten sposób do wywiadu Mateusza Morawieckiego dla dziennika "Financial Times". Premier zarzucił KE, że stawia Polsce żądania, "przystawiając jej pistolet do głowy".

