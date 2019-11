Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę za projekt ustawy dotyczący edukacji seksualnej. Za głosowało 471 europosłów, 128 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu.

Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę. Chodzi o edukację seksualną / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA



Pod projektem rezolucji podpisani są europosłowie największych frakcji w Parlamencie Europejskim: EPL, socjaliści, Odnowić Europę, Zieloni i GUE.



Europosłowie zaapelowali w rezolucji, aby polski parlament wstrzymał się od przyjęcia proponowanego projektu ustawy oraz "zapewnił młodzieży dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej". Jak czytamy, Parlament Europejski "wyraża głębokie zaniepokojenie niezwykle niejasnymi, szerokimi i nieproporcjonalnymi przepisami projektu ustawy, które de facto zmierzają do penalizacji upowszechniania edukacji seksualnej wśród nieletnich".

Europosłowie wskazują, że zakres proponowanych przepisów "potencjalnie grozi wszystkim osobom - a w szczególności edukatorom seksualnym, w tym nauczycielom, pracownikom służby zdrowia, pisarzom, wydawcom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom, rodzicom i opiekunom prawnym - karą pozbawienia wolności do trzech lat za nauczanie o ludzkiej seksualności, zdrowiu i stosunkach intymnych". Obawiają się też, że projekt miałby "blokujący wpływ na edukatorów i że jedną z głównych barier dla edukacji seksualnej jest fakt, iż edukatorzy nie są wspierani".





Jak polscy europosłowie oceniają tę rezolucję?



Dzisiejsza rezolucja to jeden wielki skandal. (...) Rząd nie prowadzi żadnych prac nad zaostrzeniem kar w związku edukacją seksualną. Przede wszystkim to nie jest projekt rządowy - oceniła europosłanka Beata Mazurek.



Prawo i Sprawiedliwość zarzuca manipulację liderowi Wiosny Robertowi Biedroniowi, który promował project rezolucji.

To nie jest rezolucja, która wypowiada się na temat projektu obywatelskiego, tylko na kłamstwie pana Roberta Biedronia, który powiedział, że rząd pracuje nad ustawą zakazującą edukacji seksualnej - powiedziała PAP była minister edukacji, europosłanka PiS Anna Zalewska. Samego Biedronia nie było na głosowaniu.

Były premier, a obecnie europoseł grupy Socjaliści i Demokraci Leszek Miller podkreślił, że w rezolucji nie ma zapisów wskazujących, że propozycja penalizacji edukacji seksualnej jest inicjatywą rządu. Gdyby to było stwierdzone, to byłaby ewidentna nieprawda. To jest obywatelski projekt i ta rezolucja ma taki charakter profilaktyczny - powiedział. Przypomniał, że prace nad projektem dopiero się zaczną w Sejmie i dobrze, żeby posłowie, którzy będą zajmować się tą propozycja wiedzieli, jakie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego.



Europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska oświadczyła, że każdy rodzic powinien być za tym, żeby polskie społeczeństwo było wyedukowane i umiało się bronić przed działaniami pedofilskimi i przemocą seksualną. Jeśli ktoś jest przeciwko temu, to sprzyja pedofilii - oceniła.