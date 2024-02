Papież Franciszek powiedział, że zgorszenie z powodu błogosławienia par homoseksualnych to hipokryzja. W wywiadzie dla włoskiego tygodnika katolickiego "Credere" podkreślił, że w "sercu" watykańskiego dokumentu, który przewiduje takie błogosławieństwa, jest "przyjmowanie" osób.

Papież Franciszek / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Nikt nie gorszy się tym, jeśli udzielę błogosławieństwa przedsiębiorcy, który wyzyskuje ludzi, a to jest bardzo ciężki grzech. Tymczasem zgorszenie budzi to, jeśli udzielę go homoseksualiście - oświadczył Franciszek.

Zdaniem papieża, "to jest hipokryzja. Sercem dokumentu jest przyjmowanie".

Tak Franciszek odniósł się do opublikowanej w grudniu 2023 roku deklaracji Dykasterii Nauki Wiary "Fiducia supplicans" o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw. Otwiera ona możliwość błogosławienia tzw. par nieregularnych, w tym osób tej samej płci. Zastrzega jednocześnie, że musi się to odbywać poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa.

Papież wcześniej wyjaśnił, że błogosławi się "nie związek, ale osoby".

W tym samym wywiadzie położył nacisk na to, że Kościół musi być blisko ludzi. Ludzie bardzo cierpią, my duchowni niekiedy żyjemy wygodnie. Trzeba dostrzegać pracę, cierpienie ludzi - zaznaczył.

Franciszek nawiązał też do swojego zdrowia, w tym trudności z poruszaniem się mówiąc: Kościołem rządzi się głową, a nie nogami.