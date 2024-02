"To jest trochę zabawne, bo te obrazki, były też takie rozpaczliwe. Obraz politycznej nędzy i rozpaczy. Brakowało jeszcze, żeby Jarosław Kaczyński założył glany i ufarbował sobie włosy na czerwono i byłby anarchistą. To nie tak chyba powinno pójść" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Mariusz Witczak. Poseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do dzisiejszej próby wprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Sejmu przez posłów PiS.