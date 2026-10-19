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Papież wraca do wiernych. W środę audiencja generalna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (12:30)

Papież Leon XIV spotka się z wiernymi podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Będzie to drugie spotkanie papieża z wiernymi od czasu wtorkowej operacji - po niedzielnej modlitwie Anioł Pański, na której zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób.

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Papież wraca do wiernych. W środę audiencja generalna
Papież Leon XIV (fot: IPA/ABACA) /East News

Papież Leon XIV, 71-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego, już w najbliższą środę spotka się z pielgrzymami podczas audiencji generalnej w Watykanie. 

Podczas niedzielnego wystąpienia, pierwszego po operacji, papież zapewnił wiernych, że stopniowo będzie wracał do pełnienia swoich obowiązków. Tradycyjna audiencja generalna w Watykanie gromadzi co tydzień dziesiątki tysięcy pielgrzymów, a papież często pozdrawia ich z otwartego papamobile na placu św. Piotra.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał harmonogram papieża w najbliższych tygodniach. Szczególne emocje budzi zaplanowana na listopad podróż do Ameryki Południowej – papież miał odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru w dniach 6-17 listopada. 

Zespół medyczny papieża zapewnia, że operacja przebiegła bez komplikacji i istnieje szansa na pełny powrót do zdrowia przed planowaną podróżą. Jednak watykański sekretarz stanu sugeruje, że tempo pracy papieża może zostać dostosowane do jego stanu zdrowia, by nie ryzykować powikłań podczas rekonwalescencji.


Źródło: RMF24
Tagi: papież Leon XIV

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