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Dobre wieści ws. Leona XIV. Kiedy papież pojawi się publicznie?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (14:26)

Watykan przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV, któremu usunięto dolny płat prawego płuca. Poinformowano, że jego stan się poprawia i w niedzielę pierwszy raz po operacji pojawi się publicznie.

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Dobre wieści ws. Leona XIV. Kiedy papież pojawi się publicznie?
Leon XIV (fot. Maria Grazia Picciarella/Shutterstock) /East News

Z komunikatu dowiadujemy się m.in., że Leon XIV jest w stanie wykonywać codzienne czynności w pełni samodzielnie, a jego stan zdrowia się poprawia. Potwierdziły to wykonane dziś badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. 

W niedzielę Leon XIV ma poprowadzić modlitwę Anioł Pański. Będzie to jego pierwsza tego typu aktywność od operacji. 

Papież odprawił dziś mszę w Poliklinice Gemelli. W homilii podziękował całemu personelowi za opiekę nad chorymi.

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Watykan przekazał także, że trwają przygotowania do planowanej na listopad wizyty papieża w Ameryce Południowej. 

Guzek płuca wykryto u Leona XIV podczas rutynowej kontroli. O tym, że czeka go operacja, następca Franciszka poinformował wiernych w ubiegłą niedzielę. 

Leon XIV ma 71 lat. Papieżem został w maju 2025 r.

Na razie nie ma informacji, kiedy Leon XIV może zostać wypisany ze szpitala. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV Watykan

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