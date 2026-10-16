Dobre wieści ws. Leona XIV. Kiedy papież pojawi się publicznie?

RMF24

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Watykan przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV, któremu usunięto dolny płat prawego płuca. Poinformowano, że jego stan się poprawia i w niedzielę pierwszy raz po operacji pojawi się publicznie.

Z komunikatu dowiadujemy się m.in., że Leon XIV jest w stanie wykonywać codzienne czynności w pełni samodzielnie, a jego stan zdrowia się poprawia. Potwierdziły to wykonane dziś badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej.

W niedzielę Leon XIV ma poprowadzić modlitwę Anioł Pański. Będzie to jego pierwsza tego typu aktywność od operacji.

Papież odprawił dziś mszę w Poliklinice Gemelli. W homilii podziękował całemu personelowi za opiekę nad chorymi.

Watykan przekazał także, że trwają przygotowania do planowanej na listopad wizyty papieża w Ameryce Południowej.

Guzek płuca wykryto u Leona XIV podczas rutynowej kontroli. O tym, że czeka go operacja, następca Franciszka poinformował wiernych w ubiegłą niedzielę.

Leon XIV ma 71 lat. Papieżem został w maju 2025 r.

Na razie nie ma informacji, kiedy Leon XIV może zostać wypisany ze szpitala.