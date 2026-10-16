Dobre wieści ws. Leona XIV. Kiedy papież pojawi się publicznie?

Z komunikatu dowiadujemy się m.in., że Leon XIV jest w stanie wykonywać codzienne czynności w pełni samodzielnie, a jego stan zdrowia się poprawia. Potwierdziły to wykonane dziś badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej.
W niedzielę Leon XIV ma poprowadzić modlitwę Anioł Pański. Będzie to jego pierwsza tego typu aktywność od operacji.
Papież odprawił dziś mszę w Poliklinice Gemelli. W homilii podziękował całemu personelowi za opiekę nad chorymi.
Watykan przekazał także, że trwają przygotowania do planowanej na listopad wizyty papieża w Ameryce Południowej.
Guzek płuca wykryto u Leona XIV podczas rutynowej kontroli. O tym, że czeka go operacja, następca Franciszka poinformował wiernych w ubiegłą niedzielę.
Leon XIV ma 71 lat. Papieżem został w maju 2025 r.
Na razie nie ma informacji, kiedy Leon XIV może zostać wypisany ze szpitala.