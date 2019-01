​Także Jezus był uchodźcą i miał dramatyczne doświadczenia - napisał papież Franciszek we wstępie do zbioru swego nauczania i wypowiedzi na temat migracji. Dodał, że od wieków miliony ludzi wyruszają w drogę odczuwając pragnienie znalezienia lepszego życia.

Papież Franciszek / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

W przedmowie do 500-stronicowego tomu "Światła na drogach nadziei" papież podkreślił, że także Jezus ze swymi rodzicami doświadczył "dramatycznego" losu uchodźców w dzieciństwie, gdy musiał uciekać do Egiptu, by "schronić się przed zabójczą furią Heroda".

Tak, jak historia ludzka, również historia zbawienia została naznaczona przez wędrówki różnego rodzaju - migracje, wygnanie, ucieczki, exodusy, wszystkie umotywowane nadzieją na lepszą przyszłość gdzie indziej. Także wtedy, gdy wędrówka ta jest wywołana przez kryminalne zamiary, jak w przypadku handlu ludźmi, nie można dać się okraść z nadziei na wyzwolenie i odkupienie - zaznaczył Franciszek.

Wyraził przekonanie, że "również dzisiaj wędrówki ludzi, choć powodują wyzwania i cierpienia, wzbogacają nasze wspólnoty, Kościoły lokalne i społeczeństwa na każdym kontynencie".

Tom opublikowała w czwartek sekcja do spraw migrantów i uchodźców watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.