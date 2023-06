Papież Franciszek będzie w środę operowany w rzymskiej klinice Gemelii w związku z niedrożnością jelit - podał na swojej stronie internetowej włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano". Dwa lata temu papież przeszedł poważną operację jelit.

Papież Franciszek po zakończeniu audiencji generalnej w środę pojechał do kliniki Gemelli, gdzie po południu przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej i będzie poddany ogólnemu znieczuleniu - poinformował rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Hospitalizacja pooperacyjna papieża potrwa kilka dni- ogłosił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.

We wtorek Franciszek był na badaniach w Gemelli i to one - według gazety - upewniły lekarzy o konieczności nowego zabiegu chirurgicznego.

Kolejny pobyt w szpitalu w tym roku

Papież pod koniec marca spędził pięć dni w szpitalu z powodu infekcji płuc. Franciszek, który właśnie w marcu obchodził 10. Rocznicę swojego pontyfikatu, często porusza się na wózku inwalidzkim lub chodzi o lasce z powodu bólu kolana.

W lipcu 2021 roku usunięto mu część okrężnicy podczas operacji związanej z zapaleniem uchyłków jelita. Na początku 2023 roku dolegliwości powróciły.

Choć Franciszek ma problemy zdrowotne, to na początku sierpnia ma złożyć wizytę w Portugalii, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i odwiedzi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

W dniach 31 sierpnia - 4 września ma z kolei przebywać w Mongolii. W kraju tym nie był dotąd żaden papież. Żyje tam ponad tysiąc katolików.