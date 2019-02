Aborcja nie może być prawem człowieka - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z delegacją włoskiego Ruchu dla Życia. Mówił o "absolutnym obowiązku obrony życia: od poczęcia aż do naturalnego końca" i apelował do polityków, by "niezależnie od swej wiary uczynili kamieniem węgielnym dobra wspólnego obronę życia tych, którzy mają się narodzić".

REKLAMA