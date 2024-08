Pakistańczyk Asif Merchant, powiązany z Iranem, został we wtorek oskarżony o spisek mający na celu przeprowadzenia zabójstwa politycznego na terenie USA - podało amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości. CNN ujawniło, że ofiarą zamachu miał być Donald Trump.

Donald Trump / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Jak podała AP, prokuratorzy z Brooklynu ogłosili zarzuty przeciwko 46-letniego Asifowi Merchantowi, oskarżając go o podróż do Nowego Jorku, gdzie miał wynająć zabójcę do przeprowadzenia zamachów.

"Spisek został przerwany, zanim udało się go przeprowadzić" - donosi agencja, dodając, że "dokumenty sądowe nie identyfikują żadnego z potencjalnych celów".

Spisek wymierzony w Trumpa

CNN podała, powołując się na akt oskarżenia oraz wypowiedź amerykańskiego urzędnika, że udaremniony spisek był wymierzony w Donalda Trumpa, kandydata Republikanów w jesiennych wyborach prezydenckich. Według stacji telewizyjnej śledczy FBI sądzą, że celem spisku był Trump, a także obecni i byli urzędnicy rządowi USA.