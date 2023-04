Gdy w końcu sam Elon Musk skontaktował się z nią przez internet, była zachwycona. McGee rozmawiała z - jak się później okazało - oszustem przez cztery miesiące. Choć ktoś z pracowników szkoły ostrzegał ją, że ktoś podszywa się pod Muska, kontynuowała rozmowy.

McGee dała się przekonać, że jeśli wypisze dla rzekomego współpracownika Muska czek na 100 tys. dolarów, to w zamian Musk przekaże szkole 6 milionów dolarów.

Co ważne, McGee jako dyrektorka mogła wypisywać czeki do 50 tys. dolarów bez konieczności zatwierdzenia ich przez radę szkoły. Mimo to i tak wypisała taki na 100 tys. dolarów. Na szczęście o sprawie usłyszał jeden z menadżerów szkoły i zatrzymał realizację czeku.

Sama wplątałam się w tę sytuację i podjęłam złą decyzję - przyznała McGee przed kamerami. Kobieta przeprosiła radę i uczniów szkoły za swoje zachowanie. To jednak nie wystarczyło, żeby utrzymała stanowisko. Na światło dzienne wyszło, że pracownicy mają inne zarzuty wobec McGee. Ostatecznie kobieta zrezygnowała z pracy. Ze szkoły odszedł też jej mąż, który był w placówce nauczycielem.

Rada szkoły będzie teraz szukać nowego dyrektora.